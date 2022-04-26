https://news.day.az/society/1456840.html В Азербайджане отцам разрешат досрочно выходить на пенсию
В Азербайджане отцам разрешат досрочно выходить на пенсию
В Азербайджане отцам, в связи с уходом за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, будет предоставлено право досрочного выхода на пенсию, а именно на пять лет раньше.
Как передает Day.Az, это отражено в изменении в закон "О трудовых пенсиях", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Ранее эта льгота предоставлялась лишь матерям детей с ограниченными возможностями здоровья.
После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.
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