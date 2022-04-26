В Азербайджане отцам разрешат досрочно выходить на пенсию

В Азербайджане отцам, в связи с уходом за ребенком с ограниченными возможностями здоровья, будет предоставлено право досрочного выхода на пенсию, а именно на пять лет раньше.

Как передает Day.Az, это отражено в изменении в закон "О трудовых пенсиях", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Ранее эта льгота предоставлялась лишь матерям детей с ограниченными возможностями здоровья.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.