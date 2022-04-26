В Азербайджане этим больным будут выдавать пенсии

26 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) был обсужден законопроект о внесении изменений в законы "Об онкологической помощи" и "О государственной помощи лицам, заболевшим рассеянным склерозом".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, законопроект определяет право онкологических больных, а также больных рассеянным склерозом на получение социальных пособий и (или) трудовых пенсий и направлен на усиление социальной защиты граждан указанной категории.

После обсуждения законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.