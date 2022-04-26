В Азербайджане дети с ограниченными возможностями здоровья смогут учиться в обычных классах вместе с другими сверстниками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в обсужденных во вторник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) изменениях в законы "Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями" и "Об образовании".

Согласно изменениям, в законопроекте конкретизированы виды и типы образовательных учреждений, приведены в соответствие друг с другом нормы обоих законов с целью обеспечения для лиц с ограниченными возможностями здоровья особых условий для совместного обучения с другими своими сверстниками с целью их адаптации в обществе путем привития необходимых знаний, умений и навыков.

Изменения в законы были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.