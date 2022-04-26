Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 19 случаев заражения коронавирусом, 25 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 792 521 факт заражения коронавирусной инфекцией. 782 675 человек вылечились, 9707 скончались, число активных больных - 139.

За прошедшие сутки проведено 4 132 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 801 484 теста.