Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 5 150 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 695, вторую дозу получили 377, бустерную дозу - 3 724 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 354 человека.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 632 746, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 338 299, вторую дозу получили 4 838 834, бустерную дозу - 3 216 688 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 238 925 человек.