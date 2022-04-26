Принятие закона "О медиа" в Азербайджана заполнило пробелы в этой сфере

Начаты исследования для изучения проблем, связанных с аудиовизуальным вещанием. С этой целью состоялись встречи по пяти направлениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров на "круглом столе" на тему "Рост дезинформации: влияние на сферу медиа и стратегии эффективного реагирования".

По его словам, наиболее важной из обсужденных на встречах проблем является несоблюдение законодательства в сфере телерадиовещания.

"Следует отметить, что раньше эта сфера регулировалась тремя законами - "О СМИ", "О теле- и радиовещании" и "О рекламе". Два из них приняты в 1994 и 2000 годах, после чего в этой сфере произошло много изменений. После обсуждений в Совете была создана рабочая группа для подготовки новых предложений в законодательство, в течение нескольких месяцев был разработан новый законопроект в связи с законом "О телевидении и радиовещании", об аудиовизуальном вещании, прошли обсуждения с медиа-экспертами. Принятие данного законопроекта создало необходимость внесения изменений в закон о СМИ и другие законодательные акты. Вопрос был поднят перед соответствующими структурами, изучен зарубежный опыт в этой сфере. В итоге в качестве наиболее правильного и оптимального пути было принято решение принять закон "О медиа", - сказал Саттаров.

Председатель Совета отметил, что его принятие заполнило пробелы в предыдущих законах в этой области.