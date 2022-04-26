https://news.day.az/society/1456914.html В Азербайджане выплачены все пенсии и пособия за апрель
В Азербайджане выплачены все пенсии и пособия за апрель
Выплачены все пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за апрель.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Граждане могут получить эти выплаты через банкоматы соответствующих банков.
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