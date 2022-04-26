В Азербайджане выплачены все пенсии и пособия за апрель

Выплачены все пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за апрель.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Граждане могут получить эти выплаты через банкоматы соответствующих банков.