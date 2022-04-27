В Баку автомобиль сбил врача

В Ясамальском районе Баку в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Шефаета Мехтиева.

Автомобиль сбил переходившую дорогу Гусейнову Наргиз Надир гызы 1981 года рождения. Она была госпитализирована с переломами.

Отметим, что пострадавшая Н.Гусейнова - врач Центральной больницы нефтяников.