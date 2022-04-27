https://news.day.az/society/1456975.html В бакинском метро возникла 9-минутная задержка - ПРИЧИНА
В бакинском метро возникла 9-минутная задержка - ПРИЧИНА
На станции бакинского метрополитена "Ичеришехер" возникла 9-минутная задержка в движении поездов.
Как передает Day.Az, в результате на платформе скопилось много пассажиров.
По словам начальника пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияра Мамедова, это связано с выведением резервного поезда на линию.
"Запасные составы используют в качестве дополнительных с целью снизить плотность пассажиропотока в зависимости от того, где он возник. В таких случаях может произойти задержка на другой линии. В целом в работе метрополитена и поездов никаких проблем нет", - сказал он.
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