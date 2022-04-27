В Имишли найден пропавший ребенок

Пропавший в Имишли несовершеннолетний был найден.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, вечером 26 апреля житель Имишли Ю.Рагимов сообщил в районный отдел полиции об исчезновении своего ребенка.

В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией и Имишлинским районным управлением безопасности, ребенок в короткие сроки был обнаружен и доставлен в отделение.

Сотрудники полиции связались с семьей пропавшего и передали ребенка родителям.