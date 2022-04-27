https://news.day.az/society/1456976.html В Имишли найден пропавший ребенок
В Имишли найден пропавший ребенок
Пропавший в Имишли несовершеннолетний был найден.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, вечером 26 апреля житель Имишли Ю.Рагимов сообщил в районный отдел полиции об исчезновении своего ребенка.
В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией и Имишлинским районным управлением безопасности, ребенок в короткие сроки был обнаружен и доставлен в отделение.
Сотрудники полиции связались с семьей пропавшего и передали ребенка родителям.
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