В Ширване в школе произошел пожар

В Ширване внутри пристройки (буфет, мастерская и склад) общей площадью 150 кв. м, примыкающей к двухэтажному зданию школы, на площади 5 кв. м частично сгорели столы и стулья, а от высокой температуры расплавился потолок.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, остальная часть пристройки была защищена от огня.

Пожар потушен.