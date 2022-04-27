https://news.day.az/society/1456982.html В Ширване в школе произошел пожар
В Ширване в школе произошел пожар
В Ширване внутри пристройки (буфет, мастерская и склад) общей площадью 150 кв. м, примыкающей к двухэтажному зданию школы, на площади 5 кв. м частично сгорели столы и стулья, а от высокой температуры расплавился потолок.
Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, остальная часть пристройки была защищена от огня.
Пожар потушен.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре