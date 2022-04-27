На побережье Каспийского моря обнаружили десятки мертвых тюленей

На берегу Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения Каражанбас в Мангистауской области Казахстана обнаружены туши мертвых тюленей, природоохранные службы выясняют причину гибели животных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила в среду пресс-служба комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов республики.

По сообщению пресс-службы, накануне в ходе мониторинга соцсетей была выявлена информация о том, что на побережье Каспийского моря в районе водозаборной дамбы обнаружено около 50-ти туш мертвых тюленей. На предполагаемое место гибели выехали государственные инспекторы областного управления рыбной инспекции.

"По состоянию на 26 апреля, обнаружено 22 туши мертвых тюленей, которые находятся в различных местах, удаленных друг от друга. Сотрудниками инспекции устанавливается, подлежат ли тушки животных лабораторному обследованию для установления причин гибели, так как туши в разложенном состоянии", - говорится в сообщении.

В настоящее время инспекторы управления рыбинспекции Казахстана совместно с егерской службой обследуют береговую зону и другие участки Каспийского моря "с целью выявления других фактов выброса и обнаружения мертвых животных", сообщается в информации.