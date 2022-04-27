https://news.day.az/society/1457010.html За нарушение этих правил граждане будут оштрафованы на 80 манатов - ВИДЕО
За нарушение этих правил граждане будут оштрафованы на 80 манатов - ВИДЕО
В рамках мероприятий по борьбе с незаконной уличной торговлей в Сабунчинском районе Баку проведены превентивные меры.
Как передает Day.Az со ссылкой на İTV Xəbər, в ходе проверки были выявлены продавцы розничной торговли, занимающие тротуары и затрудняющие передвижение пешеходов, создавая антисанитарные условия на улицах.
Сотрудники полиции провели разъяснительные беседы и сообщили им о необходимости заниматься торговлей исключительно в специально отведенных местах.
Отмечается, что лица, причастные к незаконной уличной торговле, будут оштрафованы на 80 манатов.
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