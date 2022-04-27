За нарушение этих правил граждане будут оштрафованы на 80 манатов

В рамках мероприятий по борьбе с незаконной уличной торговлей в Сабунчинском районе Баку проведены превентивные меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на İTV Xəbər, в ходе проверки были выявлены продавцы розничной торговли, занимающие тротуары и затрудняющие передвижение пешеходов, создавая антисанитарные условия на улицах.

Сотрудники полиции провели разъяснительные беседы и сообщили им о необходимости заниматься торговлей исключительно в специально отведенных местах.

Отмечается, что лица, причастные к незаконной уличной торговле, будут оштрафованы на 80 манатов.