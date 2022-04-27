В Гусаре задержан наркоман-автохулиган

Сотрудники Дорожной полиции Гусарского районного отделения полиции задержали водителя, превысившего скоростной режим и нарушившего правила дорожного движения.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Губинская региональная группа пресс-службы МВД.

Так, житель района Музаффар Шахбазлы, управлявший автомобилем ВАЗ-21101, демонстративно и грубо нарушив правила дорожного движения и общественный порядок, вызвал недовольство общественности.

Возникли подозрения в том, что водитель управлял транспортным средством под воздействием наркотических веществ. В результате было подтверждено, что гражданин действительно употреблял наркотики.

Решением Гусарского районного суда М. Шахбазлы был приговорен к 15 суткам административного ареста.