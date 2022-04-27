Теймур Мусаев об отмене остальных ковид-ограничений в Азербайджане

Несмотря на то, что с 1 мая в Азербайджане отменяется масочный режим, население должно проявлять бдительность, поскольку пандемия коронавируса продолжается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

Он порекомендовал использовать маски в местах большого скопления людей и в закрытых помещениях.

"Что касается оставшихся ограничений, то этот вопрос зависит от текущей эпидемиологической ситуации. Потому что снятие сразу всех ограничений может привести к резкому росту уровня инфицирования коронавирусом. Основные показатели - число госпитализаций и смертей от COVID-19. В результате проведенной в Азербайджане успешной кампании вакцинации и принятых противоэпидемиологических мер ситуация, можно сказать, стабильная. Эти показатели также снижаются. Но мы должны быть бдительными в любой ситуации", - сказал Мусаев.