Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован ожидаемый прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северный.

Температура воздуха ночью составит 13-16° тепла, днем - 21-26° тепла. В Баку ночью - 14-16° тепла, днем - 24-26° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых местах ожидаются грозовые дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16° тепла, днем - 26-31° тепла, в горах ночью - 0-5° тепла, днем - 12-17° тепла.