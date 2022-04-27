Какова численность населения Азербайджана?

Численность населения Азербайджана на первое марта 2022 года выросла на 8 098 человек, или 0,07 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 10 164 464 человек.

Об этом сообщили Day.Az в Госкомстате Азербайджана.

По данным ведомства, 52,9 процента населения Азербайджана проживает в городах, 47,1 процента - в селах.

В указанный период мужчины и женщины составили по 50 процентов от общей численности населения.

Плотность населения составила 117 человек на квадратный километр.

Районными (городскими) регистрационными отделами министерства юстиции в январе - феврале 2022 года в Азербайджане зарегистрировано 20 462 новорожденных (53,3 процента - мальчики, 46,7 процента - девочки).

В январе - феврале 2022 года в Азербайджане было зарегистрировано 12 557 смертей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года коэффициент смертности на 1 000 человек снизился с 8,2 до 7,7.