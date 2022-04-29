Снимаем маски. А что потом?

1 мая в Азербайджане отменяется масочный режим. Мы помним, сколько радости было, когда в мае прошлого года было разрешено не носить маски на открытом воздухе. Это было свидетельством пусть и пока небольшой, но все же победы над пандемией. Причем, ограничение не вернулось даже в период разгула омикрона, после которого, думается, в стране не осталось никого, кто бы не переболел - не важно, в открытой или скрытой форме. Полная отмена масочного режима говорит о том, что пандемическая ситуация приобрела прочные позитивные тенденции. Об этом говорит и статистика.

"На сегодня можно с достаточной степенью уверенности говорить о том, что в Азербайджане пандемия практически побеждена. Количество новых заражений находится на минимальном уровне, больных, обращающихся по поводу ковида, практически нет. Несмотря на то, что многие ограничения уже были ранее сняты, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильна. Поэтому отмену масочного режима считаю правильной", - сказал в беседе с Day.Az руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), инфекционист Васиф Алиев.

При этом он подчеркнул, что опасность усиления пандемии в мире остается. Об этом позволяют говорить данные о росте заболеваемости в ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии. Если в мире поднимется новая волна, конечно, придется, вновь вводить ограничения, однако, исходя из нынешней ситуации в Азербайджане, вероятность возвращения жестких правил в нашей стране, по мнению инфекциониста, достаточно низка. Уровень заболеваемости, считает он, скорее всего, не поднимется на прежний угрожающий уровень.

"Впрочем, не буду давать прогнозов, потому что ковид не поддается прогнозам. Дальнейшее ослабление ограничений в летние месяцы возможно, но это зависит от общей ситуации, а не от ситуации в Азербайджане, если говорить об отмене вакцинных сертификатов. Но если даже карантин будет продлен, граждане Азербайджана вряд ли будут чувствовать от этого какие-то неудобства. После отмены масочного режима практически не остается серьезных ограничительных мер. Тем не менее, граждане, считающие необходимым использовать маску при каких-то обстоятельствах, могут это делать. Например, если они больны, или если, находясь в закрытых помещениях среди большого количества людей, опасаются заражения. Это рекомендация, а не обязательство. Что же касается соблюдения правил гигиены и дистанции, то эти нормы должны стать нормой для всех, независимо от карантинного режима", - сказал Васиф Алиев.

Наш собеседник считает, что сегодня уже можно говорить о формировании в Азербайджане коллективного иммунитета. Например, несмотря на быстрое распространение омикрона в прошлом году, это не создало проблем. Население республики перенесло эту волну, когда ежедневно фиксировалось большое количество заражений, легко. В формировании коллективного иммунитета сыграли роль и естественный иммунитет у переболевших граждан, и, конечно же, вакцинация, которая в Азербайджане прошла организованно и четко, подчеркнул руководитель рабочей группы TƏBİB.

Лейла Таривердиева