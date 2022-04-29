Снимаем маски. А что потом?
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1 мая в Азербайджане отменяется масочный режим. Мы помним, сколько радости было, когда в мае прошлого года было разрешено не носить маски на открытом воздухе. Это было свидетельством пусть и пока небольшой, но все же победы над пандемией. Причем, ограничение не вернулось даже в период разгула омикрона, после которого, думается, в стране не осталось никого, кто бы не переболел - не важно, в открытой или скрытой форме. Полная отмена масочного режима говорит о том, что пандемическая ситуация приобрела прочные позитивные тенденции. Об этом говорит и статистика.

"На сегодня можно с достаточной степенью уверенности говорить о том, что в Азербайджане пандемия практически побеждена. Количество новых заражений находится на минимальном уровне, больных, обращающихся по поводу ковида, практически нет. Несмотря на то, что многие ограничения уже были ранее сняты, эпидемиологическая ситуация в Азербайджане стабильна. Поэтому отмену масочного режима считаю правильной", - сказал в беседе с Day.Az руководитель рабочей группы по инфекционным болезням Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), инфекционист Васиф Алиев.

При этом он подчеркнул, что опасность усиления пандемии в мире остается. Об этом позволяют говорить данные о росте заболеваемости в ряде стран Европы и Юго-Восточной Азии. Если в мире поднимется новая волна, конечно, придется, вновь вводить ограничения, однако, исходя из нынешней ситуации в Азербайджане, вероятность возвращения жестких правил в нашей стране, по мнению инфекциониста, достаточно низка. Уровень заболеваемости, считает он, скорее всего, не поднимется на прежний угрожающий уровень.

Коронавирус сдается, но бдительности ослаблять не стоит - глава рабочей группы TƏBİB для Day.Az

Коронавирус сдается, но бдительности ослаблять не стоит - глава рабочей группы TƏBİB для Day.Az

"Впрочем, не буду давать прогнозов, потому что ковид не поддается прогнозам. Дальнейшее ослабление ограничений в летние месяцы возможно, но это зависит от общей ситуации, а не от ситуации в Азербайджане, если говорить об отмене вакцинных сертификатов. Но если даже карантин будет продлен, граждане Азербайджана вряд ли будут чувствовать от этого какие-то неудобства. После отмены масочного режима практически не остается серьезных ограничительных мер. Тем не менее, граждане, считающие необходимым использовать маску при каких-то обстоятельствах, могут это делать. Например, если они больны, или если, находясь в закрытых помещениях среди большого количества людей, опасаются заражения. Это рекомендация, а не обязательство. Что же касается соблюдения правил гигиены и дистанции, то эти нормы должны стать нормой для всех, независимо от карантинного режима", - сказал Васиф Алиев.

Наш собеседник считает, что сегодня уже можно говорить о формировании в Азербайджане коллективного иммунитета. Например, несмотря на быстрое распространение омикрона в прошлом году, это не создало проблем. Население республики перенесло эту волну, когда ежедневно фиксировалось большое количество заражений, легко. В формировании коллективного иммунитета сыграли роль и естественный иммунитет у переболевших граждан, и, конечно же, вакцинация, которая в Азербайджане прошла организованно и четко, подчеркнул руководитель рабочей группы TƏBİB.

Лейла Таривердиева