Представители Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана посетили Гадрут

Представители Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана в связи с праздником Пасхи посетили поселок Гадрут.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, поездка была организована Государственным комитетом Азербайджана по работе с религиозными структурами.

Представители религиозной общины восстановили разрушенные армянами во время оккупации надгробия перед храмом в поселке Гадрут.

Они также прочитали молитвы в храме и зажгли свечи.