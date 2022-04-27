https://news.day.az/society/1457120.html Представители Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана посетили Гадрут - ФОТО
Представители Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана посетили Гадрут - ФОТО
Представители Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана в связи с праздником Пасхи посетили поселок Гадрут.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, поездка была организована Государственным комитетом Азербайджана по работе с религиозными структурами.
Представители религиозной общины восстановили разрушенные армянами во время оккупации надгробия перед храмом в поселке Гадрут.
Они также прочитали молитвы в храме и зажгли свечи.
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