В ВОЗ заявили, чем может обернуться одновременное снятие всех ковид-ограничений

Одновременное снятие всех ограничений может привести к росту уровня инфицирования COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе поездки в Шамахы.

По его словам, есть страны, где уровень инфицирования коронавирусом растет.

Представитель ВОЗ отметил, что важны такие показатели, как число госпитализированных и количество смертей.

"Я живу в Дании. Там тоже выросло число инфицированных, но уровень смертности от коронавируса не повысился. Это говорит о том, что любая страна может предотвратить смертность от COVID-19 при условии вакцинации 90 процентов населения", - сказал Клюге.