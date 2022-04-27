В ВОЗ заявили, чем может обернуться одновременное снятие всех ковид-ограничений
Одновременное снятие всех ограничений может привести к росту уровня инфицирования COVID-19.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в среду директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе поездки в Шамахы.
По его словам, есть страны, где уровень инфицирования коронавирусом растет.
Представитель ВОЗ отметил, что важны такие показатели, как число госпитализированных и количество смертей.
"Я живу в Дании. Там тоже выросло число инфицированных, но уровень смертности от коронавируса не повысился. Это говорит о том, что любая страна может предотвратить смертность от COVID-19 при условии вакцинации 90 процентов населения", - сказал Клюге.
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