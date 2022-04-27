https://news.day.az/society/1457129.html Уволен полковник-лейтенант, устроивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения
Уволен полковник-лейтенант, устроивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения
Уволен полковник-лейтенант полиции.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, приказом главы МВД генерал-полковника Вилаята Эйвазова заместитель начальника 2-го отделения полиции Хазарского РУП полковник-лейтенант Вейсал Ибрагимов освобожден от занимаемой должности.
На его место пока никто не назначен.
Напомним, В.Ибрагимов в 2015 году совершил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В то время он работал в Сабаильском РУП.
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