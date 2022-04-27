Уволен полковник-лейтенант, устроивший ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Уволен полковник-лейтенант полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, приказом главы МВД генерал-полковника Вилаята Эйвазова заместитель начальника 2-го отделения полиции Хазарского РУП полковник-лейтенант Вейсал Ибрагимов освобожден от занимаемой должности.

На его место пока никто не назначен.

Напомним, В.Ибрагимов в 2015 году совершил ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В то время он работал в Сабаильском РУП.