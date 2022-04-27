В Баку только два медучреждения предназначены для лечения пациентов с COVID-19

В настоящее время только два медучреждения в Баку предназначены для лечения больных коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам исполняющий обязанности председателя правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.

По его словам, в Баку и регионах достаточно хорошие показатели вакцинации.

Он отметил, что низкий уровень инфицирования коронавирусом привел к тому, что больницы возобновили прежнюю деятельность.

"В Баку только два медицинских учреждения предназначены для лечения зараженных коронавирусом. Это также связано с уменьшением числа активных больных. В настоящее время значительно снизилось число больных коронавирусом, получающих лечение в стационарных условиях. Еще раз призываем граждан соблюдать правила гигиены, так как пандемия продолжается", - сказал Гурбанов.