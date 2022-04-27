https://news.day.az/society/1457147.html В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки к зарплате этих медработников
В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки к зарплате этих медработников
Продлен срок предоставления надбавок к зарплате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно постановлению, данный срок продлен до 1 мая.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре