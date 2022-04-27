В Азербайджане продлен срок выплаты надбавки к зарплате этих медработников
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Продлен срок предоставления надбавок к зарплате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению, данный срок продлен до 1 мая.