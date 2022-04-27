Сколько абонентов "Азерсу" в Карабахе?

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана - в Шуше, Джебраиле, Гадруте и Зангилане работают четыре бригады ОАО "Азерсу".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам глава пресс-службы ОАО Анар Джабраиллы.

По его словам, у ОАО на этих территориях насчитывается уже более 200 абонентов.

"За прошедшее время наша основная работа была сосредоточена на Агдаме. Проведена комплексная работа по определению источника воды для города Агдам. В дальнейшем в соответствии с генеральным планом мы построим магистральный трубопровод, склад, создадим внутреннюю сеть водоснабжения", - сказал Джабраиллы.