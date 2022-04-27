https://news.day.az/society/1457157.html Сколько абонентов "Азерсу" в Карабахе?
Сколько абонентов "Азерсу" в Карабахе?
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана - в Шуше, Джебраиле, Гадруте и Зангилане работают четыре бригады ОАО "Азерсу".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам глава пресс-службы ОАО Анар Джабраиллы.
По его словам, у ОАО на этих территориях насчитывается уже более 200 абонентов.
"За прошедшее время наша основная работа была сосредоточена на Агдаме. Проведена комплексная работа по определению источника воды для города Агдам. В дальнейшем в соответствии с генеральным планом мы построим магистральный трубопровод, склад, создадим внутреннюю сеть водоснабжения", - сказал Джабраиллы.
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