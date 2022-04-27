Сколько выплатили медработникам-участникам борьбы с COVID-19?

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана и постановлениями Кабинета министров Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию выплатило в январе - феврале 2022 года медицинским работникам - участникам мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией надбавки на сумму около 14,2 миллиона манатов, а немедицинским работникам - около 2,9 миллиона манатов (пропорционально их рабочему времени).

Как сообщили Day.Az в госагентстве, медработникам частных медицинских учреждений, привлеченным к мероприятиям по борьбе с коронавирусной инфекцией, в январе - феврале 2022 года выплачены надбавки в размере 7 855,85 маната (пропорционально их рабочему времени).

Сумма срочных надбавок и премий, выплаченных медицинским и немедицинским работникам, а также волонтерам в январе - феврале 2022 года.

Месяц Для государственных медицинских учреждений Для частных медицинских учреждений Для волонтеров Всего Медработники Не являющиеся медработниками Январь 7,430,140.47 AZN (6 526 человек) 1,462,409.52 AZN (2 516 человек) 4 540.59 AZN (2 человека) 500.00 AZN (2 человека) 8,897,590.58 AZN (9 046 человек) Февраль 6,808,276.29 AZN (5 717 человек) 1,423,451.14 AZN (2 236 человек) 3 315.26 AZN (2 человека) 500,00 AZN (2 человека) 8,235,542.69 AZN (7 957 человек) ВСЕГО: 14,238,416.76 AZN (12 243 человека) 2,885,860.66 AZN (4 752 человека) 7 855.85 AZN (4 человека) 1 000,00 AZN (4 человека) 17,133,133.27 AZN (17 003 человека)

Следует отметить, что в соответствии со списками, направляемыми государственными и частными медицинскими учреждениями, госагентство продолжает выплачивать срочные надбавки за январь - февраль 2022 года.

Согласно решению Кабинета министров Азербайджана №121 от 2 апреля 2022 года, выплата надбавок к заработной плате медицинских работников, задействованных в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, продлена до 1 мая 2022 года.