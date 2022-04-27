Сколько выплатили медработникам-участникам борьбы с COVID-19? - СУММА
В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана и постановлениями Кабинета министров Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию выплатило в январе - феврале 2022 года медицинским работникам - участникам мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией надбавки на сумму около 14,2 миллиона манатов, а немедицинским работникам - около 2,9 миллиона манатов (пропорционально их рабочему времени).
Как сообщили Day.Az в госагентстве, медработникам частных медицинских учреждений, привлеченным к мероприятиям по борьбе с коронавирусной инфекцией, в январе - феврале 2022 года выплачены надбавки в размере 7 855,85 маната (пропорционально их рабочему времени).
Сумма срочных надбавок и премий, выплаченных медицинским и немедицинским работникам, а также волонтерам в январе - феврале 2022 года.
|
Месяц
|
Для государственных медицинских учреждений
|
Для частных медицинских учреждений
|
Для волонтеров
|
Всего
|
Медработники
|
Не являющиеся медработниками
|
Январь
|
7,430,140.47 AZN (6 526 человек)
|
1,462,409.52 AZN
(2 516 человек)
|
4 540.59 AZN
(2 человека)
|
500.00 AZN (2 человека)
|
8,897,590.58 AZN
(9 046 человек)
|
Февраль
|
6,808,276.29 AZN (5 717 человек)
|
1,423,451.14 AZN
(2 236 человек)
|
3 315.26 AZN
(2 человека)
|
500,00 AZN (2 человека)
|
8,235,542.69 AZN (7 957 человек)
|
ВСЕГО:
|
14,238,416.76 AZN
(12 243 человека)
|
2,885,860.66 AZN
(4 752 человека)
|
7 855.85 AZN (4 человека)
|
1 000,00 AZN
(4 человека)
|
17,133,133.27 AZN
(17 003 человека)
Следует отметить, что в соответствии со списками, направляемыми государственными и частными медицинскими учреждениями, госагентство продолжает выплачивать срочные надбавки за январь - февраль 2022 года.
Согласно решению Кабинета министров Азербайджана №121 от 2 апреля 2022 года, выплата надбавок к заработной плате медицинских работников, задействованных в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, продлена до 1 мая 2022 года.
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