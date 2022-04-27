В Баку прошел благотворительный концерт для детей семей шехидов и гази Карабахской войны

В Баку прошел благотворительный вечер и концерт для детей семей шехидов и гази второй Карабахской - 44-дневной Отечественной войны, организованный Главным управлением культуры города Баку, организациями Emedia Group и Zəfər təntənəsi, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии вечера минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости Азербайджана. Прозвучал гимн Азербайджана.

Выступили начальник Главного управления культуры города Баку Ибрагим Алиев, депутаты Милли Меджлиса Вугар Искендеров, Айдын Мирзазаде, Жаля Ахмедова, Джейхун Мамедов, председатель Emedia Group Эльшан Алиев, руководитель Zəfər təntənəsi Василя Габильгызы. Было отмечено, что отважные сыновья Азербайджана своим героизмом вписали имена в славную летопись страны, добившись великой Победы в 44-дневной Отечественной войне против армянских агрессоров. К сожалению, не все вернулись домой, но их оставшиеся дети и семьи всегда находятся под особым вниманием и заботой государства, с искренней любовью в центре внимания общественности и различных организаций. В организации вечера принял участие ветеран Отечественной войны Закир Иманов и актриса Кямаля Насибова.

Гостям была представлена концертная программа с участием популярных исполнителей. В благотворительной акции приняли участие народные артисты Афаг Баширгызы, Флора Керимова, Кенуль Хасыева, заслуженная артистка Наиля Исламзаде, исполнители Эльнур Мамедов, Айнур Дадашова, Рамиль Набрань, Руфат Ахундов, Улькер Яшаргызы, рэпер Qurd (Фарид Эминов), танцовщица Фатима Фаталиева и другие. Ведущими были Турал Озан и Рамиля Буньятова.

Представители семей шехидов выразили признательность за проведение благотворительного вечера.