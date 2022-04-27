Внесена ясность в вопрос быстрой продажи билетов в Шушу

26 апреля в продажу поступили билеты на автобусные рейсы в Шушу и Агдам, организованные Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта, которые будут выполнены в мае. О продаже билетов сообщалось на сайте министерства, в социальных сетях и СМИ.

Как сообщили Day.Az в министерстве, билеты на автобусные рейсы по маршруту Баку-Шуша-Баку были полностью распроданы в течение 3-4 часов. Всего продано 564 билета.

По маршруту Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли из 658 билетов проданы 642. В мае в целом 1 222 пассажира смогут посетить Шушу, говорится в сообщении ведомства.

На имя одного гражданина может быть куплен только один билет. Передача билета другому лицу не допускается.

Отметим, что пассажиру вместе с билетом предоставляется разрешение на въезд на освобожденные территории.

В сообщении отмечается, что с учетом анализа маршрутов, спроса, продажи билетов и обращений граждан в графики рейсов внесены определенные изменения, принято решение об открытии дополнительного рейса Баку-Шуша-Баку. С мая пассажиры смогут путешествовать по маршруту Баку-Шуша-Баку не три, а четыре раза в неделю. Рейсы будут выполняться по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям, говорится в сообщении.

По маршруту Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли рейсы выполняются три дня в неделю - по понедельникам, вторникам и средам.

Автобусные рейсы в направлении Шуши выполняются ежедневно.

Продажа билетов осуществляется только через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Отметим, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января. На сегодняшний день выполнено 122 рейса, 5 084 человека посетили Шушу и Агдам.