В аппарате Президиума АН Азербайджана планируются структурные изменения

В аппарате Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) планируется провести структурные изменения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду журналистам исполняющий обязанности президента НАНА, академик Ариф Гашимов.

По его словам, Президиум состоит из многочисленных отделов и подразделений, в которых должны преобладать научные работники.

"В НАНА и ее учреждениях должны преобладать научные сотрудники. А другие работники должны выполнять вспомогательную функцию. Но это не значит, что отделы и подразделения нужно ликвидировать. Некоторые институты должны иметь большое число технических кадров", - сказал Гашимов.

По словам исполняющего обязанности президента НАНА, необходимо регулярно обновлять структуру Академии наук и научных учреждений.