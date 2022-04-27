https://news.day.az/society/1457187.html Фотоподборка Большого Гастронома (Продмаг) в Баку - ФОТО
Фотоподборка Большого Гастронома (Продмаг) в Баку - ФОТО
На Instagram-странице @old.new.baku размещена фотоподборка Большого Гастронома (Продмаг) в Баку.
"Сделала сегодня небольшую фотоподборку, и обязательно с небольшой, но интересной историей об этом уникальном здании в карусели", - пишет автор поста.
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