На Instagram-странице @old.new.baku размещена фотоподборка Большого Гастронома (Продмаг) в Баку.

"Сделала сегодня небольшую фотоподборку, и обязательно с небольшой, но интересной историей об этом уникальном здании в карусели", - пишет автор поста.