27 апреля состоялась встреча с координаторами менторской программы конкурса "Yüksəliş" (Восхождение), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Руководитель рабочей группы конкурса, замминистра молодежи и спорта Фархад Гаджиев поинтересовался ходом годовой программы по саморазвитию для победителей. Участвовавшие во встрече победители прошлогоднего конкурса "Yüksəliş" Гюльдана Хидаятли и Орхан Гулиев подробно рассказали о продолжающейся в настоящее время менторской программе, поделились мнениями и предложениями.

На встрече была представлена общая информация о работе, проводимой в рамках конкурса. Также состоялся обмен мнениями по укреплению связей между победителями и наставниками, в том числе по повышению эффективности менторской программы предстоящего второго конкурса "Yüksəliş".

Отметим, что конкурс "Yüksəliş" был учрежден распоряжением Президента Азербайджана от 26 июля 2019 года с целью выявления перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами, а также для формирования в стране резервного банка кадров.