Коронавирус в Азербайджане: последняя статистика

В Азербайджане за последние сутки выявлены 13 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились, один - скончался, передает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 792 534 случая заражения коронавирусной инфекцией, 782 694 человека вылечились, 9 708 - скончались, число активных больных составляет 132 .

За последние сутки в стране проведены 4 079 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 6 805 563.