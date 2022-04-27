https://news.day.az/society/1457254.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 4 426 человек, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 491, вторую - 318, три и более - 3 355, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 262 человека.
Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 637 172. Первую дозу вакцины получили 5 338 790, вторую - 4 839 152, три и более - 3 220 043, бустерную дозу после положительного результата теста - 239 187 человек.
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