https://news.day.az/society/1457298.html В Билясуваре столкнулись два автомобиля - есть погибший
В Билясуваре столкнулись два автомобиля - есть погибший
В Билясуваре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщилим Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 27 апреля около 11 часов на территории села Аразбари автомобиль Hyundai, управляемый жителем Имишлинского района А.Гахрамановым, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Мерседес", за рулем которого находился житель Джабраильского района В.Юнусов.
В результате оба водителя и 2 пассажира Юнусова были госпитализированы, одна пассажирка Сурейя Гусейнова скончалась.
В отделе полиции Билясуварского района проводится расследование.
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