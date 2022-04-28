В Билясуваре столкнулись два автомобиля

В Билясуваре произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщилим Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, 27 апреля около 11 часов на территории села Аразбари автомобиль Hyundai, управляемый жителем Имишлинского района А.Гахрамановым, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Мерседес", за рулем которого находился житель Джабраильского района В.Юнусов.

В результате оба водителя и 2 пассажира Юнусова были госпитализированы, одна пассажирка Сурейя Гусейнова скончалась.

В отделе полиции Билясуварского района проводится расследование.