Водители остановили автомобиль, чтобы совершить имсак

Вчера на территории Гарадагского района Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли два человека.

Как передает Day.Az, Qafqazinfo разузнал некоторые детали этой аварии.

За несколько минут до ДТП жители города Баку Эмиль Гурбанов (1984 г.р.) и Саявуш Джафаров (1967 г.р.) остановили автомобиль Mercedes и вышли, чтобы совершить имсак.

В этот момент их сбил на своем Chevrolet Ибрагим Асадзаде, у которого нет водительских прав, и врезался в принадлежащий С.Джафарову Mercedes.

Согласно информации, И.Асадзаде недавно вышел на свободу.

Погибшие на месте происшествия С.Джафаров и Э.Гурбанов были коллегами.

У Э.Гурбанова остались трое детей.