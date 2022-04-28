https://news.day.az/society/1457329.html Водители остановили автомобиль, чтобы совершить имсак - Тяжелая авария в Баку - ФОТО
Водители остановили автомобиль, чтобы совершить имсак - Тяжелая авария в Баку - ФОТО
Вчера на территории Гарадагского района Баку произошло тяжелое ДТП, в результате которого погибли два человека.
Как передает Day.Az, Qafqazinfo разузнал некоторые детали этой аварии.
За несколько минут до ДТП жители города Баку Эмиль Гурбанов (1984 г.р.) и Саявуш Джафаров (1967 г.р.) остановили автомобиль Mercedes и вышли, чтобы совершить имсак.
В этот момент их сбил на своем Chevrolet Ибрагим Асадзаде, у которого нет водительских прав, и врезался в принадлежащий С.Джафарову Mercedes.
Согласно информации, И.Асадзаде недавно вышел на свободу.
Погибшие на месте происшествия С.Джафаров и Э.Гурбанов были коллегами.
У Э.Гурбанова остались трое детей.
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