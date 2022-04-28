https://news.day.az/society/1457337.html В Баку в одном из офисов совершена кража
В Баку в одном из офисов совершена кража
В Баку из офиса совершена кража.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Сообщается, что в 36-е отделение Хатаинского районного управления полиции поступило заявление о краже кошелька в одном из офисов, расположенных по улице М.Хади Хатаинского района. Внутри кошелька имелось 3 000 манатов, 850 долларов США, удостоверение личности и банковские карты.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, по подозрению в краже задержан житель Баку - ранее судимый Микаил Салимов.
При личном досмотре у него был обнаружен и изъят героин.
По данному факту ведется расследование.
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