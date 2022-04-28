Сколько осужденных будет помиловано 28 мая?

На состоявшемся 26 апреля заседании Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана рассмотрела более 100 поступивших обращений.

Как передает Day.Az, об этом modern.az сказал член комиссии, руководитель Фонда конституционных исследований Алимамед Нуриев.

По его словам, приняты соответствующие решения по данным обращениям.

"Распоряжение о помиловании может быть подписано главой государства накануне 28 мая - Дня независимости. Пока неизвестно, кого оно затронет. Могу сказать, что с 2003 года по настоящее время подписано 35 указов о помиловании, которые коснулись 5 672 осужденных", - добавил он.

Напомним, в последний раз распоряжение "О помиловании ряда осужденных лиц" было подписано Президентом Азербайджана 18 марта 2021 года.

Согласно ему, 475 заключенных были освобождены досрочно, у 98 - вдвое сокращена часть неотбытого наказания.