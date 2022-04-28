В Баку известный главврач освобожден от должности

Главный врач бакинского роддома №7 Лейла Сеидбейли освобождена от занимаемой должности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, на ее место назначена акушер-гинеколог Саадет Шамиева.

Было отмечено, что Л.Сеидбейли отправлена на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.

Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности председателя правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.