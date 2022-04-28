https://news.day.az/society/1457405.html В Баку известный главврач освобожден от должности - ФОТО
В Баку известный главврач освобожден от должности - ФОТО
Главный врач бакинского роддома №7 Лейла Сеидбейли освобождена от занимаемой должности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.az, на ее место назначена акушер-гинеколог Саадет Шамиева.
Было отмечено, что Л.Сеидбейли отправлена на пенсию в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности председателя правления Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов.
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