Найден ли в Азербайджане гепатит неизвестного происхождения среди детей?

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев прокомментировал распространение вируса гепатита неизвестного происхождения среди детей в ряде стран мира, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в настоящее время каких-либо причин для беспокойства нет.

"Вирус гепатита неизвестного происхождения был выявлен у детей в 12 странах. Число случаев заражения невелико. Этимология заболевания неизвестна. На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения детей вирусом гепатита неизвестного происхождения", - сказал Мусаев.