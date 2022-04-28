https://news.day.az/society/1457427.html Найден ли в Азербайджане гепатит неизвестного происхождения среди детей? - ответ Теймура Мусаева
Найден ли в Азербайджане гепатит неизвестного происхождения среди детей? - ответ Теймура Мусаева
Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев прокомментировал распространение вируса гепатита неизвестного происхождения среди детей в ряде стран мира, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в настоящее время каких-либо причин для беспокойства нет.
"Вирус гепатита неизвестного происхождения был выявлен у детей в 12 странах. Число случаев заражения невелико. Этимология заболевания неизвестна. На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения детей вирусом гепатита неизвестного происхождения", - сказал Мусаев.
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