Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз на 29 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Северный ветер днем сменится южным.

Температура воздуха составит ночью 13-15° тепла, днем - 21-26° тепла, в Баку ночью 13-15° тепла, днем - 23-25° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем местами ожидаются грозы, времени дожди. Ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 11-16° тепла, днем - 25-30° тепла, в горах ночью - 1-6° тепла, днем - 12-17° тепла.