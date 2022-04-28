https://news.day.az/society/1457440.html Готовится новое положение о Бакинском транспортном агентстве
Готовится новое положение о Бакинском транспортном агентстве
Готовится новое положение о Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил в четверг глава Исполнительной власти (ИВ) Баку Эльдар Азизов.
По его словам, после того, как положение будет утверждено Кабинетом министров, с ним будет ознакомлена общественность.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре