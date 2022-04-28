Готовится новое положение о Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил в четверг глава Исполнительной власти (ИВ) Баку Эльдар Азизов.

По его словам, после того, как положение будет утверждено Кабинетом министров, с ним будет ознакомлена общественность.