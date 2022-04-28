https://news.day.az/society/1457469.html Теймур Мусаев назвал возможный срок завершения пандемии COVID-19
Теймур Мусаев назвал возможный срок завершения пандемии COVID-19
В Азербайджане вакцины от коронавируса, возможно, будут использоваться в качестве сезонных препаратов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.
По его словам, после формирования коллективного иммунитета, скорее всего, будет объявлено о завершении пандемии коронавируса.
"Если осенью не будет всплеска заболеваемости COVID-19, то есть вероятность того, что пандемия завершится. Со временем коллективный иммунитет ослабевает. Возможно, в связи с этим вакцинация от коронавируса будет носить сезонный характер", - сказал Мусаев.
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