Теймур Мусаев назвал возможный срок завершения пандемии COVID-19

В Азербайджане вакцины от коронавируса, возможно, будут использоваться в качестве сезонных препаратов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, после формирования коллективного иммунитета, скорее всего, будет объявлено о завершении пандемии коронавируса.

"Если осенью не будет всплеска заболеваемости COVID-19, то есть вероятность того, что пандемия завершится. Со временем коллективный иммунитет ослабевает. Возможно, в связи с этим вакцинация от коронавируса будет носить сезонный характер", - сказал Мусаев.