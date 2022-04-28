В Азербайджане изменятся цены на лекарства

При Кабинете министров Азербайджана была создана специальная комиссия по лекарственным средствам, работа которой близится к завершению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг журналистам министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, для быстрого развития этой сферы в Азербайджане будут предприняты определенные шаги.

"Будут изменения в сфере качества лекарственных средств, контроля за их импортом и регулирования цен", - сказал Мусаев.