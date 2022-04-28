Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 4451 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 431, вторую дозу получили 312, бустерную дозу - 3429 человек. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 279 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 641 623, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 339 221, вторую дозу получили 4 839 464, бустерную дозу - 3 223 472 человека, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 239 466 человек.