В Азербайджане приняты меры в связи с отзывом продукции "Kinder"

Были приняты соответствующие меры в связи с отзывом из торговых сетей продукции бельгийского производства "Kinder" компании "Ferrero".

Как сообщили Day.Az в АПБА, согласно информации компании "Ferrero" (Kinder Mini Eggs 75 г, Kinder Egg Hunt Kit 150 г, Kinder Surprise 100 г, Kinder Schokobons 200 г, Kinder Surprise 20 г, Kinder Surprise 20 г *3) партии продуктов были отозваны из-за возможного риска заражения сальмонеллой.

На сегодняшний день было изъято из оборота 198,3 кг продукции. Агентство призывает потребителей не потреблять эту продукцию, произведенную в Бельгии, и просит сообщить в "колл-центр 1003" в случае обнаружения этой продукции в торговых сетях.

В Агентстве заявили, что эти меры касаются только продукции, произведенной в Бельгии.