Пожар в промпарке «Азерсун» в Сумгайыте

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в Промышленном парке "Азерсун" в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия были вызваны пожарные Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время принимаются оперативные и неотложные меры по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.