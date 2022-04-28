https://news.day.az/society/1457577.html Пожар в промпарке «Азерсун» в Сумгайыте - ВИДЕО
Пожар в промпарке «Азерсун» в Сумгайыте - ВИДЕО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в Промышленном парке "Азерсун" в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия были вызваны пожарные Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время принимаются оперативные и неотложные меры по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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