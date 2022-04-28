https://news.day.az/society/1457592.html Кямаледдин Гейдаров на месте пожара в Сумгайыте
Кямаледдин Гейдаров на месте пожара в Сумгайыте
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает мероприятия по борьбе с пожаром, произошедшим на территории "Промышленного парка Азерсун", расположенного в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.
Как сообщили Day.Az в МЧС, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров находится в настоящее время на территории, где произошел пожар.
Отметим, что в тушении пожара, наряду с пожарными машинами, задействованы два вертолета.
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