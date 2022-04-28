Последние данные о крупном пожаре в Сумгайыте

Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает мероприятия по тушению пожара на территории промышленного парка "Азерсун", расположенного в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в общей сложности к тушению пожара привлечены Государственная служба пожарной охраны, подразделения войск гражданской обороны, соответствующие силы Сумгайытского регионального центра и два вертолета авиационного отряда МЧС.

Продолжаются неотложные меры, направленные на предотвращение распространения пожара на более широкую территорию и его тушение.

Будет предоставлена дополнительная информация.