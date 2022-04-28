https://news.day.az/society/1457600.html В Сумгайыте проводится эвакуация
В Сумгайыте проводится эвакуация
На территории промышленного парка "Азерсун" в поселке Гаджи Зейналабдин города Сумгайыт, продолжаются необходимые меры по тушению пожара и обеспечению безопасности проживающих поблизости жителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в настоящее время проводится эвакуация населения в безопасные районы. Все связанные структуры мобилизованы для устранения проблемы в кратчайшие сроки, даны необходимые поручения.
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