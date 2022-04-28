"Aзерсун Холдинг" распространил информацию о пожаре в Сумгайыте

"Aзерсун Холдинг" распространил информацию в связи с пожаром в "Промышленном парке Азерсун" в Сумгайыте.

Как сообщает в четверг Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице компании в Facebook.

"Пожар, начавшийся на территории "Промышленного парка Азерсун", за короткое время перекинулся на обширную территорию. Все сотрудники, работавшие на территории, были эвакуированы. МЧС принимает необходимые меры по тушению пожара. В связи с произошедшим будет предоставлена подробная информация", - говорится в публикации.