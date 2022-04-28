Госпитализированный пожарный выписан на амбулаторное лечение

Пожарный, госпитализированный в Сумгайытскую больницу скорой медицинской помощи, выписан на амбулаторное лечение, угрозы его жизни нет, сообщили в четверг Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Напомним, что на территории "Промышленного парка Азерсун" в Сумгайыте продолжается пожар. К его тушению привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, Войск гражданской обороны, Сумгайытского регионального центра МЧС и два вертолета авиационного отряда.

В связи с пожаром в "Промышленном парке Азерсун" в Сумгайыте других обращений не поступало, сказали в TƏBİB.

Отметим, что на месте происшествия находятся бригады скорой помощи.